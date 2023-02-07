Банк Уралсиб стал членом Кузбасской торгово-промышленной палаты

2 февраля 2023 г. на заседании Совета Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» состоялось вручение членских билетов новым членам организации. В их числе билет был вручен директору Кемеровской территориальной дирекции Филиала «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Оксане Дудиной.

Банк Уралсиб имеет большой опыт работы в Кузбассе, более 30 лет. Банк внедряет различные инновации и сервисы, постоянно улучшает продуктовую линейку, расширяет базу активных клиентов. Сотрудничество с ТПП Кузбасса позволит Уралсибу выйти на новый уровень развития в регионе, укрепить свое положение на региональном рынке, использовать широкие возможности, которые предоставляет членство в палате.

«Деятельность Кузбасской торгово-промышленной палаты сложно переоценить, она очень важна для экономики Кузбасса. Мы в свою очередь выражаем готовность и желание принять активное участие в ее работе. Я уверена, что наше сотрудничество будет длительным и плодотворным как для самого банка, так и для бизнеса региона», — отметила территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции Филиала «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Оксана Дудина.

Фото: Уралсиб