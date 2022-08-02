Банк Уралсиб стал партнером Дня рождения города Калтана, который состоялся 30 июля 2022 года.

Праздничные мероприятия проходили около ДК «Энергетик», жители и гости города принимали участие в развлекательных и спортивных мероприятиях, а кульминацией мероприятия стал концерт кавер-группы «NINA BAND» и праздничный салют. Сотрудники Банка Уралсиб организовали локацию, где во время праздника вручали брендированную сувенирную продукцию, дарили воздушные шары с логотипом банка и визитницы. В конце дня на главной сцене прошло награждение победителей конкурсов, которые получили подарки от Банка Уралсиб.

«Мы рады выступать партнерами различных фестивалей и праздников в Кемеровской области. Уралсиб представлен во многих городах Кузбасса, и мы заинтересованы в привлечении новых клиентов, развитии сотрудничества и с физлицами, и с малым и средним бизнесом», – отметила территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Оксана Дудина.

Фото: Дирекция по внешним коммуникациям банка Уралсиб