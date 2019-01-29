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«BEEF: Русский хип-хоп» в кинозале «Кузбасскино»

Как хип-хопу удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один? Новый музыкальный байопик «BEEF: Русский хип-хоп» (16+) расскажет об этом не только фанатам, но и широкому кругу зрителей. Первый биографический фильм о рэпе вышел на большой экран.

31 января в кинозале «Альтернатива» (пр.Советский,4) состоится премьера музыкального документального фильма «BEEF: Русский хип-хоп» (16+). Это картина, ставящая перед собой амбициозную задачу рассказать об истоках и становлении русского рэпа, отследить основные этапы его развития, обозначить современные тренды жанра и поразмышлять о его будущем.

Фильм заглядывает за кулисы русского рэпа, обнажая все конфликты и столкновения, показывает истинный облик всего жанра и отвечает на вопрос, как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один. Самые популярные отечественные рэперы, такие как Баста, Noize MC, Каста, Гуф и многие другие рассказали историю русского хип-хопа.

Весь путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов, показанный глазами самых ярких и знаковых представителей культуры. В проекте собраны интервью, эксклюзивные концертные записи, съемки репетиций и многое другое. В съемках фильма приняли участие 130 рэперов.

Сеансы пройдут с 31 января по 6 февраля, в 15:30 и 19:30. Цена билета – 150 рублей.

31 января на вечернем сеансе состоится обсуждение фильма в рамках киноклуба. Приглашаем всех кемеровчан и гостей города в кинозал «Альтернатива» (пр.Советский,4).

 Дополнительная информация и бронирование билетов в кассе по телефону: 36-44-10.

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29/01/2019
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