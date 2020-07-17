Беловские росгвардейцы с поличным задержали злоумышленников, вскрывших с помощью автомобиля гараж

В вечернее время в городе Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от очевидца о подозрительных гражданах, которые пытались с помощью транспортного средства вскрыть гараж.

Прибывшие в указанный гаражный кооператив стражи правопорядка задержали двух ранее судимых местных жителей 27 и 49 лет. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили легковой автомобиль с прикрепленным к заднему бамперу тросом, обратный конец которого был привязан к металлическим гаражным воротам. Таким способом злоумышленникам удалось вырвать всю конструкцию целиком из гаражного бокса, который оказался пустым. По предварительной информации, задержанные пытались похитить ворота, с целью сбыта в пункте приема металлолома.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных граждан правоохранителям.