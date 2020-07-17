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Беловские росгвардейцы с поличным задержали злоумышленников, вскрывших с помощью автомобиля гараж

  В вечернее время в городе Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от очевидца о подозрительных гражданах, которые пытались с помощью транспортного средства вскрыть гараж.

  Прибывшие в указанный гаражный кооператив стражи правопорядка  задержали двух ранее судимых местных жителей 27 и 49 лет. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили легковой автомобиль с прикрепленным к заднему бамперу тросом, обратный конец которого был привязан к металлическим гаражным воротам. Таким способом злоумышленникам удалось вырвать всю конструкцию целиком из гаражного бокса, который оказался пустым. По предварительной информации, задержанные пытались похитить ворота, с целью сбыта в пункте приема металлолома. 

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных граждан правоохранителям.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
17/07/2020
Происшествия
Белово

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