Беловские росгвардейцы с поличным задержали злоумышленников, вскрывших с помощью автомобиля гараж
В вечернее время в городе Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от очевидца о подозрительных гражданах, которые пытались с помощью транспортного средства вскрыть гараж.
Прибывшие в указанный гаражный кооператив стражи правопорядка задержали двух ранее судимых местных жителей 27 и 49 лет. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили легковой автомобиль с прикрепленным к заднему бамперу тросом, обратный конец которого был привязан к металлическим гаражным воротам. Таким способом злоумышленникам удалось вырвать всю конструкцию целиком из гаражного бокса, который оказался пустым. По предварительной информации, задержанные пытались похитить ворота, с целью сбыта в пункте приема металлолома.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных граждан правоохранителям.
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