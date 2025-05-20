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Беловские росгвардейцы задержали устроившего стрельбу на улице мужчину

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в ходе ночного патрулирования обнаружил и задержал местного жителя, который произвел выстрел из стартового пистолета.

В ночное время на маршруте патрулирования улицы Советская росгвардейцы услышали характерный для выстрела хлопок и немедленно приступили к выяснению обстоятельств инцидента. При поиске стражи правопорядка обнаружили двоих неизвестных, один из которых при виде патрульных бросил на землю схожий на пистолет предмет.

По предварительной информации, 35-летний ранее судимый местный житель во время прогулки произвел выстрел из стартового пистолета якобы для демонстрации его возможности своему приятелю. Кроме этого, у мужчины при себе находился еще один сигнальный револьвер.

Для разбирательства росгвардейцы передали граждан сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
20/05/2025
Происшествия
Белово
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