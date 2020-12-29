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Беловские росгвардейцы задержали злоумышленника, избившего продавца

В городе Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по горячим следам разыскал рецидивиста, который после очередной кражи избил продавца.

 За помощью к стражам правопорядка обратилась работница магазина на улице Юбилейная. По предварительной информации, один из покупателей с признаками алкогольного опьянения вышел из торгового зала, не оплатив товар. Продавец догнала мужчину на улице и попыталась его остановить. В результате злоумышленник нанес удар кулаком по лицу женщины, после чего скрылся.

    Росгвардейцы по записям с камер видеонаблюдения установили приметы подозреваемого и приступили к поиску. Спустя некоторое время наряд Росгвардии заметил подходящего под описание прохожего, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться бегством, но был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу и причинение средней тяжести вреда здоровью 25-летний местный житель, у которого были обнаружены похищенные продукты питания.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

 

   

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
29/12/2020
Происшествия
Белово
Новости Кузбасса

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