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Беловские транспортные полицейские провели «круглый стол» в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово обсудили с воспитанниками подшефного социально-реабилитационного центра «Теплый дом» вопросы административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. «Круглый стол» прошел в рамках шефской программы по оказанию юридической помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Сотрудники полиции разъяснили в доступной форме разъяснили юным слушателям понятия правонарушения и преступления, с какого возраста наступают уголовная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, каков порядок привлечения к ответственности несовершеннолетних правонарушителей и их законных представителей. В завершение полицейские показали документальный фильм о жизни несовершеннолетних заключенных в воспитательной колонии. Истории героев фильма, из первых уст рассказавших о своих ошибках и их последствиях, никого из зрителей не оставили равнодушными.

«В социально-реабилитационный центр нередко попадают дети, по разным причинам находящиеся на профилактическом учете в правоохранительные органы. Для этой категории ребят такие занятия особенно важны», - прокомментировала ведущая «круглого стола», инспектор полиции по делам несовершеннолетних Надежда Каменева.

После проведения общей части занятия сотрудники полиции провели индивидуальные беседы с ребятами, нуждающимися в оказании правовой помощи.

 

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
17/07/2017
Общество
Белово
Новости Кузбасса

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