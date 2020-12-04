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Без вести пропавший мужчина найден росгвардейцами в Кемеровской области

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Николая Прокудина и старшего сержанта Антона Решетова обнаружил без вести пропавшего мужчину, которого разыскивал родственник.

В ночное время в ходе патрулирования проспекта Ленина росгвардейцы заметили прохожего, который беспокойно ходил из стороны в сторону, и решили узнать, не нуждается ли он в помощи. Мужчина смог назвать лишь свое имя. В результате стражи правопорядка выяснили, что 45-летний горожанин находился в оперативном розыске как без вести пропавший. По предварительной информации, мужчину разыскивал родной брат, который не обнаружил дома родственника, имеющего инвалидность.

Росгвардейцы передали пропавшего инициаторам розыска.

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
04/12/2020
Происшествия
Прокопьевск
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Новости Кузбасса

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