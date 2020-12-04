Без вести пропавший мужчина найден росгвардейцами в Кемеровской области

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В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Николая Прокудина и старшего сержанта Антона Решетова обнаружил без вести пропавшего мужчину, которого разыскивал родственник.
В ночное время в ходе патрулирования проспекта Ленина росгвардейцы заметили прохожего, который беспокойно ходил из стороны в сторону, и решили узнать, не нуждается ли он в помощи. Мужчина смог назвать лишь свое имя. В результате стражи правопорядка выяснили, что 45-летний горожанин находился в оперативном розыске как без вести пропавший. По предварительной информации, мужчину разыскивал родной брат, который не обнаружил дома родственника, имеющего инвалидность.
Росгвардейцы передали пропавшего инициаторам розыска.
04/12/2020
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