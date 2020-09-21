Без заявлений, проактивно

Пенсионный фонд РФ в проактивном режиме (беззаявительно) предоставляет жителям Кузбасса четыре услуги, среди которых установление материнского капитала, оформление СНИЛС на новорожденных. Благодаря системе межведомственного взаимодействия в этих случаях гражданам не нужно обращаться в органы ПФР на прием.

Сегодня в проактивном режиме специалисты ПФР самостоятельно устанавливают материнский капитал, оформляют СНИЛС на новорожденных. Как только рождается ребенок, он сразу регистрируется в системе обязательного пенсионного страхования (ПФР делает это по данным ЗАГС) и на него оформляется сертификат на материнский капитал (при наличии права). Оформленные СНИЛС и сертификат отправляются маме в Личный кабинет в электронном виде.

Также в проактивном режиме устанавливается фиксированная выплата в повышенном размере пенсионерам при достижении возраста 80 лет и гражданам, которым установлена инвалидность 1 группы, а также ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая инвалидам 1,2 и 3 групп инвалидности (по данным Федерального реестра инвалидов - ФРИ).

Проактивная форма предоставления целого ряда услуг, оказываемых Пенсионным фондом, делает услуги ПФР доступнее, а их получение – удобнее и комфортнее для клиентов без посещения клиентской службы ПФР.