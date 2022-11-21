Безопасность чемпионата по вольной борьбе обеспечили росгвардейцы в Кузбассе

В Таштаголе прошел I чемпионат по вольной борьбе «Родина Ярыгина». В нем приняли участие 180 юных спортсменов из Кузбасса, Алтайского края и Республики Алтай.

За безопасностью участников и гостей состязания во взаимодействии с органами внутренних дел следили сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы не только обеспечили покой граждан, но также поддержали юных спортсменов-земляков.

Чемпионат назван в честь легендарного уроженца Кузбасса Ивана Сергеевича Ярыгина. Именитый спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе и является примером для подражания подрастающему поколению.

Фото: Росгвардия