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В Полысаево пройдет Библионочь-2018 «Магия книги»

20 апреля в библиотеках Полысаево пройдет ежегодный фестиваль чтения «Библионочь-2018». Тема фестиваля этого года – «Магия книги». Программа фестиваля включает в себя следующие мероприятия:

Библиотека-филиал №3 (ул. Карбышева, 14)

13:00 - Литературное рандеву «Верный друг детства» (С. Михалков)

Библиотека-филиал №2 (ул. Токарева, 6а)

16:00 - Вечер коротких книжных свиданий «ВО!круг книг…»

Детская библиотека (ул. Космонавтов, 53)

16:00 -18:00 Квест – игра «За золотым ключиком»

18:30 Игра-путешествие «Уроки магии Гарри Поттера» (совместно с детским центром ХАХАТУН)

Центральная библиотека (ул. Космонавтов, 53)

18:00 Квест – игра «Комната неразгаданных историй»

18:00 Встреча с искусством «Волшебный мир кукольного театра»

18:45 - 19:45 Мастер-класс «Делаем куклы своими руками»

20:00 Литературно-кинематографический вечер «Человек, которого любили все» (А. Миронов)

 С 18:00 до 20:00 будет работать выставка-фотозона «Молодой, активный – это про тебя!», буккроссинг «Подвешенная книга», бесплатный Интернет. Все желающие смогут принять участие в турнире по скоростному собиранию пазлов и мастер-классу «Шахматные баталии». 

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
11/04/2018
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

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