Благодаря экоакции «Час Земли» в Кузбассе сэкономили 280 тысяч кВт/час электроэнергии

Кемеровская область в 11-й раз приняла активное участие в глобальной экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы. В 2019 году акцию в Кузбассе поддержали 14 городских округов и 15 районов. Всего в акции приняли участие порядка 250 тысяч человек, на 70 тысяч человек больше, чем в 2018 году. Экономия электроэнергии по Кемеровской области составила порядка 280 тысяч кВт/час (на 20 тысяч кВт/час больше, чем в 2018 году).
Фото: пресс-служба АКО
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