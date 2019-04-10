Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Благодаря экоакции «Час Земли» в Кузбассе сэкономили 280 тысяч кВт/час электроэнергии

Кемеровская область в 11-й раз приняла активное участие в глобальной экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы. В 2019 году акцию в Кузбассе поддержали 14 городских округов и 15 районов. Всего в акции приняли участие порядка 250 тысяч человек, на 70 тысяч человек больше, чем в 2018 году. Экономия электроэнергии по Кемеровской области составила порядка 280 тысяч кВт/час (на 20 тысяч кВт/час больше, чем в 2018 году).

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Экология
Топ
kuzbassnews.ru
10/04/2019
Экология
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке частные перевозчики отменяют льготы для пенсионеров
В Новокузнецке объявлено, что с 11 апреля частные перевозчики, работающие в городе на маршрутах...
В Кемерове разыскивают опасного экстрасенса
В Кемерове разыскивают «экстрасенса». В полицию обратилась 81-летняя горожанка, которая сообщила,...
Экстренные службы съехались во двор многоэтажного дома в Кемерове
Очевидцы сообщают о ЧП на проспекте Ленинградском в Кемерове. Скопление пожарных машин наблюдают...
В Кузбассе от укусов клещей уже пострадали 17 человек
По данным специалистов Роспотребнадзора, пик активности клещей в Кемеровской области следует...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus