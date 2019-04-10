Благодаря экоакции «Час Земли» в Кузбассе сэкономили 280 тысяч кВт/час электроэнергии

В Новокузнецке частные перевозчики отменяют льготы для пенсионеров В Новокузнецке объявлено, что с 11 апреля частные перевозчики, работающие в городе на маршрутах...

В Кемерове разыскивают опасного экстрасенса В Кемерове разыскивают «экстрасенса». В полицию обратилась 81-летняя горожанка, которая сообщила,...

Экстренные службы съехались во двор многоэтажного дома в Кемерове Очевидцы сообщают о ЧП на проспекте Ленинградском в Кемерове. Скопление пожарных машин наблюдают...