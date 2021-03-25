Благодаря мониторингу ФГИС «Меркурий» в торговой сети Кузбасса и Хакасии обнаружена продукция с геномом опасного вируса

В марте 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу с помощью ФГИС «Меркурий» в розничной продаже на территории Кузбасса и Хакасии выявлена продукция, содержащая ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Ранее, в феврале текущего года в результате лабораторных исследований, проведённых в ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора», геном вируса АЧС был обнаружен в пробах от партии мясной продукции «паштет» и «паштет печеночный с грибами». Продукт, выработанный ООО «ГРАН-МЭР» г. Белгород, поступил в сеть магазинов ООО «Агроторг» для реализации.

Управлением Россельхознадзора при взаимодействии с торговой сетью были приняты меры по выявлению опасного паштета на подконтрольной территории посредством системы «Меркурий».

Так, часть партии была найдена в 14 торговых точках, расположенных в городах Киселёвск, Новокузнецк и Осинники Кемеровской области – Кузбасса, а также в 4 точках городов Абакан, Саяногорск и села Подсинее Республики Хакасия. Паштет в общем количестве 77,5 кг (517 штук) изъят из оборота, помещён на изолированное хранение, после чего направлен на уничтожение – продукт сожжён в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Управление напоминает: вирус АЧС не представляет угрозы для здоровья человека, однако наносит колоссальный экономический ущерб регионам, в которых фиксируются вспышки инфекции.

Заболевание относится к особо опасным болезням животных за счет острого течения и высокой контагиозности (заразности) для поголовья свиней. Лечения и вакцины против вируса АЧС не существует. Профилактика этого заболевания значительно дешевле мероприятий по его ликвидации.

Памятка для владельцев свиней:

- не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными;

- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их, при температуре не менее 80 оС, перед кормлением;

- проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами;

- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;

- обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их на своем огороде или другом земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ в ближайшее учреждение ветеринарной службы.

Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность!

Телефоны горячей линии Управления:

(3842)36-15-89 Кемеровская область – Кузбасс