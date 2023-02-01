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Благодаря очевидцу росгвардейцы задержали рецидивистов, проникших в неохраняемый гараж

 В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих злоумышленников, которые проломили стену неохраняемого гаража с целью хищения имущества.

В вечернее время росгвардейцы оперативно прибыли в гаражный кооператив для проверки сигнала о совершении противоправных действий. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили и задержали неизвестного, который пытался скрыться с мешком через проломленную стену одного из капитальных гаражей. Кроме этого, стражи правопорядка задержали второго злоумышленника, который укрывался в погребе поврежденного гаражного объекта. Задержанными оказались ранее судимые за имущественные преступления 43-летний житель Березовского и 46-летний кемеровчанин.

 По предварительной информации, злоумышленники проникли в помещение, проломив бетонную стену гаража, в котором хранились хозяйственные инструменты и комплектующие к автомобилю. Один из очевидцев сообщил по телефону 59 летнему собственнику объекта о случившемся. Владелец гаража обратился за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на место происшествия и пресекли противоправные действия.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что в настоящий момент самым надежным инструментом защиты имущества является установка охранной сигнализации: в случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию воров.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
01/02/2023
Происшествия
Березовский
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