Благодаря поддержке РУСАЛа в школе-интернате №88 появилось новое спортивное оборудование

В Новокузнецке в помещении школы-интерната №88 установлен комплекс спортивных тренажеров для развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это стало приятным подарком воспитанникам от победителей новогоднего благотворительного марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо».

На выигранные командой заводских волонтеров средства был оборудован кабинет лечебной физкультуры. Теперь 140 ребят смогут укреплять свое здоровье на беговой дорожке, велотренажерах, мини-степпере и прочих спортивных снарядах. Общая стоимость спортивного инвентаря составила 225 тысяч рублей.

- Это не разовая акция. Благодаря алюминщикам в нашей школе год назад была оборудована современная швейная мастерская и теперь дети могут участвовать в региональных и общероссийских конкурсах. В рамках экомарафона РУСАЛа «Зеленая волна» мы озеленили и благоустроили пришкольную территорию, - рассказывает директор школы-интерната №88 Ольга Раткина.

- Благотворительный марафон «Верим в чудо, творим чудо» является примером частно-государственного партнерства, когда крупный бизнес, имея организационные ресурсы и большую экспертность в этой сфере, мотивирует жителей совершать добрые дела. НкАЗ шефствует над школой-интернатом №88 уже больше 10 лет и каждый новогодний марафон заводчане стараются привнести в жизнь маленьких подопечных немного волшебства, - отметил председатель комитета Новокузнецкого городского совета народных депутатов по культуре, туризму и молодежной политике Антон Василенко.

Новогодний марафон РУСАЛа – часть программы корпоративного волонтёрства, традиции которого были заложены основателем компании Олегом Дерипаска. В прошлом году участниками Новогоднего марафона РУСАЛа в Новокузнецке стали 24 корпоративных волонтёра: им удалось реализовать более десяти благотворительных акций в социальных учреждениях города. Так, например, сотрудники НкАЗа украшали территорию приюта для животных «Шанс на жизнь», проводили новогодний праздник для воспитанников социально-реабилитационного центра «Уютный дом», организовывали мастер-классы в подшефной школе-интернате №88, создавали новогоднее настроение для детей с особыми потребностями из специальной школы №53, а также подготовили к Новому году помещение «Доброго проката» в инклюзивном центре «Ромашка».

Фото ДСО и РОВ НкАЗа