Благотворительные кинопоказы в дни весенних каникул в кинозалах «Кузбасскино»

22 марта вновь стартует благотворительная акция «Подари кино детям». Её инициаторы Совет попечительства в социальной сфере Кузбасса и ГАУК «Кузбасскино». В дни весенних каникул для детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ОВЗ в кинозалах «Кузбасскино» пройдут благотворительные показы.
Каждый, кто хочет подарить детям частичку тепла и радости может присоединиться к акции «Подари кино детям». Сделать это очень просто: придите в кинозал «Кузбасскино», купите на кассе сертификат и положите его в коробку с названием акции. Сертификаты будут переданы детям из многодетных семей или оставшимся без попечения родителей.
С 22 по 26 марта благотворительные показы будут организованы для воспитанников 1 и 2 детских домов и подопечных общественной организации «Служба лечебной педагогики».
Подробная информация по телефону: 36-44-10 и 36-43-69.
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