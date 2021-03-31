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Более 100 тысяч кузбассовцев вакцинировались от коронавируса

На штабе по охране здоровья населения в администрации правительства Кузбасса обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе, а также кампанию по вакцинации от новой инфекции.

«Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в Кузбассе находится на низком уровне, необходимо соблюдать все меры, позволяющие обезопасить себя от заражения. Вакцинация — один из самых эффективных способов защиты. В регионе в ней уже поучаствовали 103 744 кузбассовца. Из них 74 687 человек получили оба компонента вакцины. В регион продолжают поступать новые дозы для продолжения прививочной кампании», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказала и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, 29 марта в регион поступило 20 100 доз вакцины «Спутник V», а в целом с начала прививочной кампании — 115 154 дозы. Она напомнила, что вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

Поставить прививку от коронавируса «Спутник V» могут все желающие старше 18 лет. Записаться на вакцинацию можно по единому номеру 122 (оператору нужно указать номер полиса или паспортные данные), в регистратуре поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС или на портале Госуслуг. Кроме того, в Кузбассе действуют временные прививочные пункты в крупных торговых центрах: в Кемерове — в «Лапландии» и «Севере», в Новокузнецке — в «Сити Молле» и «Планете», в Прокопьевске — в «Просторе», в Белове — в «Сибирском городке», в Юрге — в «Виктории».

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kuzbassnews.ru
31/03/2021
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