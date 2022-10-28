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Более 1300 водителей в Кузбассе вышли на пенсию досрочно

30 октября в России отмечают День автомобилиста. Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу поздравляет всех, кто профессионально связан с этой отраслью, и напоминает, что водители общественного транспорта, работающие на регулярных городских пассажирских маршрутах, при наличии требуемого стажа, имеют право выйти на пенсию досрочно. В Кемеровской области такая пенсия назначена 1306 водителям.

В Федеральном законе «О страховых пенсиях»* правом на досрочное назначение страховой пенсии могут воспользоваться водители автобусов, троллейбусов, трамваев, работающие на регулярных городских пассажирских маршрутах, при выполнении нескольких условий.

Для досрочного выхода на пенсию в 55 лет мужчинам и в 50 лет женщинам нужно иметь страховой стаж 25 и 20 лет соответственно. Из этого стажа у мужчин должно быть отработано на регулярных городских пассажирских маршрутах не менее 20 лет, а у женщин - 15 лет.

Под регулярным городским пассажирским маршрутом понимается заранее определенный и утвержденный путь следования транспорта в черте города, движение по которому осуществляется с определенной периодичностью (регулярно) и с обязательными остановками в специально установленных местах.

Важно помнить, что не имеют права на досрочное назначение пенсии водители, работающие на пригородных, междугородних, специализированных маршрутах, а также водители, выполняющие заказные перевозки пассажиров по маршрутам, не относящимся к регулярным городским, водители ведомственного транспорта, осуществляющие перевозку работников предприятия.

Получайте еще больше полезной информации о пенсиях и социальных выплатах в официальном телеграм-канале ПФР (t.me/pensionfond).

 

*п. 10 ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 №400-ФЗ

 

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
28/10/2022
Общество

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