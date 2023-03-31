Более 150 тысяч жителей Кузбасса пользуются электронными трудовыми книжками

С 2020 года в Кемеровской области 152 тысячи человек отказались от использования бумажных трудовых книжек в пользу электронных. Это связано с тем, что электронный формат имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с традиционной. Например, ее невозможно потерять или испортить. Даже в случае ликвидации предприятия сотрудник может запросить в СФР сведения о своей трудовой деятельности.

Кроме того, при оформлении заграничного паспорта, а также ипотечного или потребительского кредита, выписку из нее можно распечатать из личного кабинета на портале «Госуслуг» или сайте СФР. Документ сразу будет заверен электронной подписью и готов для предъявления. В случае дистанционного трудоустройства работодателю можно направить сведения из ЭТК по электронной почте. Через личный кабинет сотрудник получает гарантированный постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности без участия работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в неё изменениями.

Перейти на электронную трудовую книжку могут все желающие. Для этого достаточно подать заявление работодателю. При этом тем, кто впервые устроился на работу в 2021 году и позднее, сразу ведут учет трудовой деятельности в электронном формате.

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