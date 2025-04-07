Более 2 100 работающих жительниц региона получили с начала 2025 года пособие по беременности и родам от Отделения Социального фонда России по Кемеровской области

С начала 2025 года пособие по беременности и родам получили более 2 100 работающих мам Кузбасса. На эти цели Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу направило более 363 миллионов рублей.

Выплату могут получить только мамы (в отличие от некоторых других пособий, за которыми могут обращаться и папы). Пособие по беременности и родам трудоустроенной женщине выплачивается единовременно за весь период декретного отпуска. Основание для назначения выплаты — электронный листок нетрудоспособности, который оформляется медицинской организацией на 30-й неделе беременности.

Продолжительность отпуска составляет 140 дней: 70 календарных дней до родов и 70 дней после. При осложненных родах отпуск увеличивается до 156 дней, при многоплодной беременности — до 194 дней. Если женщина усыновляет ребенка в возрасте до трех месяцев, пособие выплачивается до истечения 70 дней со дня рождения ребенка, при усыновлении двух и более детей — до 110 дней.

Размер пособия зависит от среднего заработка женщины за предыдущие два календарных года. Если в эти годы женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, то эти календарные годы по ее заявлению могут быть заменены предшествующими годами при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.

В Кузбассе в 2025 году минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 календарных дней (при неосложненных родах и одноплодной беременности) составляет 134 271,2 рубля, максимальный — 794 355,8 рубля.

«Для назначения пособия будущей маме нужно обратиться к своему работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по беременности и родам. На основании сведений, поступивших от работодателя, Отделение СФР проактивно назначает выплату. Срок выплаты пособия не превышает 10 рабочих дней со дня получения необходимых данных», — отметила управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области, позвонив по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) по будням с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.

Консультации можно получить и в официальных группах Отделения СФР по Кемеровской области в соцсетях:

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