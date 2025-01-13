Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Более 2 тысяч профмероприятий в сфере ветеринарии провели в 2024 году специалисты Россельхознадзора в Кемеровской области — Кузбассе

С января по декабрь 2024 года на территории Кемеровской области – Кузбасса специалисты Россельхознадзора провели 2 115 профилактических мероприятий, направленных на соблюдение ветеринарного законодательства, благодаря которым консультацию получили 1 827 хозяйствующих субъектов, еще для 16 состоялись профилактические визиты с разъяснением актуальных отраслевых вопросов. Наряду с этим в адрес аграриев объявлено 102 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора отмечает, что сложившаяся практика превентивной работы отражает эффективность принятых на федеральном уровне мер и приносит пользу всем участникам процесса. Для решения основных задач — предотвращение и уменьшение числа нарушений, устранение причин, условий и факторов, влияющих на их возникновение – ведомство регулярно повышает уровень осведомлённости о соблюдении законодательства. Так, в целях информирования через средства массовой информации размещено 170 материалов.

Общество
kuzbassnews.ru
13/01/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus