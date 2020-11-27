Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Более 20 тысяч гектаров кузбасских земель вернули в сельскохозяйственный оборот

Итоги по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения озвучили на рабочей встрече губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с заместителем по агропромышленному комплексу Алексеем Харитоновым.

«В этом году Кузбасс стал лидером среди регионов Сибири по темпам ввода в оборот сельхозземель. Сейчас в области не используется всего 12,3% угодий. Работа по вводу земель в оборот будет продолжена и в следующем году. Мы планируем задействовать всю пригодную для выращивания сельхозкультур землю, что позволит нам увеличить объемы собранного урожая», — подчеркнул глава региона.

Как рассказал замгубернатора Алексей Харитонов, в этом году план по вводу земель в оборот перевыполнен более чем на 60%. Введено 20,6 тыс. га при первоначальном плане 12,9 тыс. га. Уже в следующем году эти земли войдут в общую пахотную площадь и будут заняты зерновыми культурами и рапсом.

Лидерами по площади ввода в этом году стали Кемеровский, Мариинский, Тяжинский, Яшкинский, Тисульский муниципальные округа и районы. Для хозяйств, которые включили в свои площади брошенные земли, предусмотрена господдержка. Из областного бюджета на эти цели в 2020 году выделено 31,5 млн рублей.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, в 2018 году площадь неиспользуемой пашни, пригодной для введения в оборот, составляла в регионе 87,7 тыс. га. За прошедшие три года удалось вернуть в сельхозпроизводство почти половину из них – 42,8 тыс. га. Таким образом, площадь земель, пригодных для ввода, сейчас составляет почти 45 тыс. га.

Общество
Экология
Экономика
Топ
Кемерово
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Яшкино
kuzbassnews.ru
27/11/2020
Общество
Экология
Экономика
Топ
Кемерово
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Яшкино
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Синоптики рассказали о погоде в Калининграде на последние выходные ноября
В Калининграде в выходные воздух прогреется до +8 градусов, дожди ожидаются почти каждый день. Об...
В Кемерове нашли пропавшего 12-летнего школьника
Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 12-летнего...
Сергей Цивилев ответил на вопросы по организации питания в школах
Были вопросы и по организации питания в школах.
В детсадах Кемерова воспитателей не проверяли на психические отклонения
Сразу восемь заведующих детских садов в Заводском районе Кемерова привлекли к административной...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus