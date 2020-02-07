Более 20 тысяч кузбассовцев подтвердили право на предпенсионные льготы в прошлом году

В 2019 году 20154 кузбассовца подтвердили статус предпенсионера на основе базы данных территориальных органов ПФР по Кемеровской области. Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в территориальных органах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ.

Напомним, что граждане предпенсионного возраста имеют право на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству.

Например, центры занятости реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей в прошлом году Пенсионный фонд подтвердил центрам занятости статус 3255 кузбассовцев.

Работающие предпенсионеры имеют право на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Для подтверждения этой льготы ПФР предоставил работодателям сведения на 10909 сотрудников предпенсионного возраста.

Самостоятельно в клиентских службах ПФР или через сайт сведения о праве на льготы получили 4539 жителей Кузбасса. Еще 395 человек сделали соответствующий запрос и подтвердили своё право через многофункциональные центры региона.