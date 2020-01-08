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Более 200 катков работают для кузбассовцев в рождественские каникулы

В Междуреченске — пять открытых ледовых полей, в том числе на площади Весенняя (это основное место массового досуга горожан зимой на свежем воздухе) и в районе Широкий лог.

В Таштагольском районе — 12 хоккейных коробок и катков, в Прокопьевском — 16 и 10 соответственно.

В Новокузнецке — 47 хоккейных коробок и 16 ледовых дорожек и площадок, полей для массового катания. Открыт прокат спортивного инвентаря.

В Прокопьевске главный городской каток 70 на 100 м работает в спортивно-развлекательном комплексе «Солнечный». Есть прокат коньков. Всего в городе 20 катков и 11 хоккейных коробок, в том числе во дворах. Прокат спортивного инвентаря действует в Молодежном, Зенковском и Тыргановском парках.

В Беловском районе ледовая площадка размером 40 на 20 метров действует для детей и взрослых на территории спортивного комплекса «Богатырь» в селе Сидоренково. На территории комплекса организован бесплатный прокат коньков.

В Полысаеве каток с прокатом создан на территории спортшколы. Еще в городе есть хоккейная коробка на территории школы и четыре — в коммунальном секторе (во дворах многоквартирных домов).

В Ленинске-Кузнецком залиты два катка. Они обустроены на стадионе «Шахтер» и площади торжеств имени Валентина Мазикина. Также есть три хоккейные коробки: в спорткомплексе «Олимпиец», спортклубе «Надежда» и спортшколе.

В Краснобродском — три катка и хоккейные коробки на территории школ и спортшколы.

В Анжеро-Судженске четыре хоккейные коробки общей площадью 7 тыс. кв. метров на лыжных базах «Спартак», «Олимпиец», стадионе «Анжерский», в спорткомплексе «Юность», три катка в школе и во дворах.

В Яйском районе оборудовали две хоккейные коробки. Одну из них, с музыкальным сопровождением и иллюминацией, — на центральном стадионе Яйского городского поселения, вторую, с иллюминацией, — на территории школы № 1. Плюс залили девять катков в сельских поселениях.

Также в территориях обустроили зимние поля для игры в футбол и хоккей на валенках, лыжные трассы, горки для сноутюбинга (катания на ватрушках). Предусмотрены катание на банане и самоходных санях.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
08/01/2020
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Полысаево
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