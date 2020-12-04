Более 200 открытых катков, хоккейных коробок и конькобежных дорожек появятся в Кузбассе этой зимой

Места для зимнего отдыха оборудуют во всех 34 муниципалитетах региона, сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Для удобства жителей рядом с самыми крупными из них установят пункты проката спортивного инвентаря.

В связи с пандемией коронавируса пункты проката будут работать только при условии соблюдения противоэпидемиологических мер, в том числе регулярной дезинфекции помещений. Муниципалитеты предусмотрели льготы на услуги для отдельных категорий граждан. Например, бесплатно арендовать спортивный инвентарь смогут члены многодетных семей и люди с ограниченными возможностями здоровья.