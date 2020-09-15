Более 200 тысяч деревьев высадят кузбассовцы в 2020 году в рамках акции «Сохраним лес»

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в Кузбассе планируется высадить 208 тыс. деревьев ценных хвойных и лиственных пород на землях лесного фонда, а также очистить от захламленности 4,5 га лесных насаждений.

Акция «Сохраним лес» стартовала 7 сентября. За неделю участники акции высадили 2,1 тысячи сеянцев ценных хвойных пород в Новокузнецком и Чебулинском лесничествах, очистили от бурелома и валежника 3 га лесных насаждений в Кемеровском и Междуреченском лесничествах.

На этой неделе запланирована посадка 109,9 тыс. сеянцев на территории Таштагольского, Междуреченского, Тяжинского, Ижморского лесничеств.

С 21 по 27 сентября акция пройдет в Крапивинском, Междуреченском, Прокопьевском, Тисульском и Яйском лесничествах, где высадят 45,3 тысячи деревьев. В Крапивинском лесничестве планируется расчистить 0,5 га лесных насаждений.

Всего за время проведения акции «Сохраним лес» посадки деревьев пройдут в 11 муниципальных образованиях, к участию будет привлечено 1250 добровольцев. Принять участие в акции могут все желающие, для этого необходимо оставить заявку на сайте акции СохранимЛес.рф, где размещена информация о месте, времени, количестве участников и посадочного материала.