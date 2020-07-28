Более 200 тысяч работающих пенсионеров Кемеровской области получат прибавку к пенсии

Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам (получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности), за которых работодатели уплачивали в ПФР страховые взносы, производится беззаявительный перерасчет пенсии.

Перерасчет производится автоматически и носит сугубо индивидуальный характер. Сумма увеличения пенсии в 2020 году зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2019 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Законом определена максимальная величина пенсионных коэффициентов, которая учитывается при таком перерасчете – не более 3. С 1 января 2020 года стоимость одного пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии составляет 93 руб. Таким образом, в денежном эквиваленте максимальная сумма при перерасчете составит 279 рублей. Средний размер страховых пенсий у работающих пенсионеров после августовского перерасчета увеличится на 193,09 рублей.

Всего в Кузбассе 705,5 тысяч получателей страховой пенсии по старости и по инвалидности. Из них 206,4 тысяч продолжают работать.