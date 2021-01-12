Более 230 тысяч семей Кемеровской области получили единовременную выплату 5000 рублей согласно указу Президента РФ

Большинство кузбассовцев, имеющих право на выплату, получили ее по принципу “социального казначейства”. То есть Пенсионный фонд беззаявительно оформил и перечислил средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Личное обращение понадобилось только тем, у кого за полгода произошли какие-либо изменения: был закрыт или стал недействительным банковский счет, на который приходили выплаты, изменились личные данные получателя или детей. В этих случаях специалисты ПФР корректировали информацию на основании заявлений, поданных через портал Госуслуги, индивидуально работали с каждым получателем, чтобы деньги пришли как можно скорее.

Уже через три дня после утверждения Правительством Российской Федерации постановления ПФР начал беззаявительное перечисление единовременной выплаты в размере 5000 рублей кузбасским родителям, усыновителям, опекунам и попечителям на детей до 8 лет. 21 декабря 2020 года семьям было выплачено более 1,114 млрд рублей. Деньги получили 233,5 тысячи человек.

Прием заявлений продлится до 1 апреля 2021 года. Если в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в семье появится ребенок, то он тоже будет иметь право на выплату 5000 рублей. Заявление родители могут подать на портале Госуслуги. Если это невозможно – в клиентской службе ПФР по месту жительства.

Напомним, что в соответствии с правилами осуществления выплат, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2020 № 2141, единовременная выплата в размере 5000 рублей осуществляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 8 лет, имеющих гражданство Российской Федерации. Выплата осуществляется на каждого ребенка в семье.

Средствами можно распоряжаться по своему усмотрению. Сумма единовременной выплаты не учитывается в составе доходов при предоставлении других видов социальной поддержки.