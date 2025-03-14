Более 3 тысяч деревьев высадят школьники в память о кузбасских воинах к 80-летию Победы

Школьники Кузбасса к юбилею Победы проведут акцию «Аллея Героев». Как только позволит погода, ученики 175 образовательных организаций из 25 муниципалитетов высадят в память о фронтовиках 3 095 деревьев.



В Новокузнецке аллеи Героев высадят в 37 образовательных организациях. Одна из них — на территории школы №103 — в честь 486 гаубичного полка кузбассовцев, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

В Гурьевском округе аллеи Героев появятся на территории восьми образовательных организаций.

Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат» (г. Кемерово) высадит аллею на своей территории, она станет частью проекта «Соцветие аллей».

Аллея Героев появится на территории военно-патриотического центра «Авангард» в поселке Плотниково Промышленновского округа. В мае 300 юнармейцев Кузбасса примут участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0». Лучшим представителям молодежных патриотических объединений предоставят честь поучаствовать в высадке аллеи.



Кроме того, 2 миллиона деревьев в этом году высадят кузбассовцы при проведении международной акции «Сад Памяти». Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Цель эколого-патриотической акции — ежегодная высадка деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Благодаря этому мероприятию у потомков героев есть возможность увековечить подвиги защитников Отечества и поспособствовать сохранению и восстановлению лесных ресурсов страны. Напомним, старт проекту в 2020 году дал Президент Владимир Путин, высадив ель на территории Ржевского мемориала.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса