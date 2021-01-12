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Более 3 тысяч кузбассовцев поставили прививку от коронавируса

По данным регионального Минздрава, в Кузбасс поступила очередная партия вакцины от коронавируса — 8800 доз (еще 5542 дозы пришли ранее). 3221 кузбассовец уже поставил прививку, 1224 из них получили оба компонента.

Поступление дополнительной партии вакцины позволило добавить в список приоритетных категорий населения, которым в первую очередь необходимо прививаться, людей пожилого возраста, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, а также граждан, живущих в домах престарелых, интернатах, домах сестринского ухода. В советах ветеранов, медицинских организациях и управляющих компаниях региона врачи проводят с пожилыми людьми беседы о важности вакцинации. Также они рассказывают, как и где можно поставить прививку.

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kuzbassnews.ru
12/01/2021
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Новости Кузбасса

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