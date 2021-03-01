Более 30 команд стали участниками юбилейного шоу «Поехали» в Калтане

Мэрия Новокузнецка оценила расходы на оплату труда чиновников в 490 миллионов рублей Сведения о расходах, потраченных на оплату труда 955 чиновников за 2020 год, раскрыли в...

Новокузнечане жалуются на тараканов в травмпункте В соцсетях появились фото таракана, который свободно гуляет по отделению травмпункта горбольницы №...

Почему Новокузнецк не стал столицей региона Амбициозный Новокузнецк рвался в лидеры не одно столетие. По историческим данным город Сталинск (...