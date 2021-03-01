Более 30 команд стали участниками юбилейного шоу «Поехали» в Калтане

Гора Солнечная встретила любителей зимнего праздника в юбилейный – 15 раз. Основными участниками спортивно-развлекательного конкурса вновь были учреждения бюджетной сферы, промышленные предприятия и предприниматели. Конструкции для спуска с горы команды изготовили самостоятельно.
По данным организатора конкурса, в этом году мероприятие посвящалось 300-летию Кузбасса, поэтому особый акцент больше делался не на скорость спуска и сложность исполнения самодельных конструкций, а на фантазию участников конкурса, театрализацию и костюмы.
С горы спускались самолеты, солнечный грузовик, паровоз, дельтаплан, пиратская шхуна, патрульно-сторожевой катер. Кроме техники можно было увидеть «Кузнецкую крепость», праздничный торт, цирк-шапито, героев известных художественных и мультипликационных фильмов.
Номинациями конкурса были «Высший пилотаж» (самая красочная и привлекательная конструкция), «Любимец публики» (приз зрительских симпатий), «Самое необычное транспортное средство», «Самый креативный костюм», «Самое яркое представление команды». Обладателем главной номинации - «Властелин горы» стала команда с конструкцией юбилейного быка.
Организатор традиционного спуска – администрация Калтанского городского округа.
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