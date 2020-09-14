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Более 50 медработников Кузбасса получили единовременные выплаты по программе «Земский доктор»

Среди них 19 врачей и 33 фельдшера. На эти цели из федерального бюджета направлено более 50 млн рублей. Выплаты врачам составили 26 млн 500 тысяч рублей, фельдшерам 23 млн 750 тыс. рублей.
Программы предусматривают выплату в размере 750 тыс. рублей для фельдшеров и 1,5 млн рублей для врачей, работающих в медпунктах удаленных и труднодоступных сельских поселений; а также 500 тысяч рублей для фельдшеров и 1 млн рублей для врачей, трудящихся в селах и поселках с населением до 50 тысяч человек.
В числе тех, кто получит повышенную единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей – терапевт Долума Хертек, которая в начале июля приехала с семьей из Красноярского края и устроилась на работу в поликлинику Тяжинской районной больницы. Выпускница Кемеровского областного медицинского колледжа Регина Ахмедвалеева, получив диплом в этом году, вернулась в родной Прокопьевск, где устроилась фельдшером во врачебную амбулаторию городской больницы №3, которую недавно открыли после капитальной реконструкции. А фельдшер Валентина Емельянова, проработав в Промышленновском районе и Анжеро-Судженске 20 лет, решила переехать в Березовский, где устроилась на станцию скорой медицинской помощи и получила выплату 500 тысяч рублей.
Всего в медицинские организации Кузбасса до конца 2020 года планируется привлечь 108 специалистов, участниками программы могут стать 63 врача и 45 фельдшеров. По пять врачей и фельдшеров из этого числа уже трудоустроились в города или поселки с населением до 50 тысяч человек. На реализацию этой программы в 2020 году будет направлено 200 млн рублей из федерального бюджета.
В 2019 году 111 медицинских специалистов получили единовременные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Компенсацию в размере 1 млн рублей получили 58 врачей, по 500 тысяч рублей - 53 фельдшера.
В Кузбассе в поддержку федеральным программам разработаны региональные меры поддержки. По программе привлечения врачей дефицитных специальностей в прошлом году в больницы пришли 50 медработников – 36 врачей и 14 фельдшеров, в том числе 17 человек приехали в Кузбасс из других субъектов России. Кроме того, за счет областного бюджета выплаты получают молодые медики и их наставники.

Здоровье
Анжеро-Судженск
Березовский
Прокопьевск
Промышленная
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/09/2020
Здоровье
Анжеро-Судженск
Березовский
Прокопьевск
Промышленная
Тяжин
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