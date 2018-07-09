Более 5,7 тысяч сертификатов на маткапитал выдали за полгода в Кузбассе

За истекшие полгода 5 738 кузбасских семей получили на руки сертификаты на материнский капитал. В целом за более чем десять лет действия программы государственной поддержки семей этот документ был выдан 175 563 жителям региона.

Теперь семьям необходимо определить, как с пользой распорядиться полученными средствами, поскольку сумма немаленькая - 453 026 рублей. Законом определены несколько направлений: улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты.

Цифры говорят, что самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий – 73,7 % владельцев сертификата делают выбор в пользу жилья. С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили 127 514 кузбасских семей. Из них 88 592 семьи частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 38 922 семьи улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого в 2018 г. ПФР в Кузбассе принял 14 432 заявления на обучение детей и содержание в детских садах, 88 заявлений на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы и 3 заявления на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Набирает популярность новое направление использования материнского капитала: получение ежемесячных выплат нуждающимся семьям. С начала года 141 обладательница сертификата решила именно так использовать средства, из них уже 96 получают деньги.

В общей сложности за все время действия программы в Кемеровской области было выплачено более 49 млрд руб. средств материнского капитала.