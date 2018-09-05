Более 680 тысяч жителей Кузбасса получили государственные услуги Пенсионного фонда с начала 2018 года

С начала 2018 года в территориальные органы ПФР по Кемеровской области обратилось более 680 тысяч граждан и юридических лиц за получением государственных услуг, предоставляемых ПФР. Закономерно, что самой востребованной услугой ПФР является установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному страхованию, а также государственная услуга по выплате пенсий.

Большинство граждан при обращении в Пенсионный фонд используют электронные сервисы, собранные на едином портале es.pfrf.ru. Наибольшей популярностью пользуется информационная система "Личный кабинет гражданина", которая размещена на официальном сайте ПФР. Зарегистрированный пользователь системы может получать услуги ПФР в электронном виде, посетив клиентскую службу ПФР только один раз,чтобы представить документы личного хранения.

Не приходится лично приходить в ПФР для обращения за установлением и выплатой пенсии тем гражданам, работодатели которых, заботясь о своих работниках, направляют их документы в управления ПФР в электронном виде.

Предоставление государственных услуг в электронном виде - одно из приоритетных и активно развивающихся направлений деятельности Пенсионного фонда.

Теперь через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг можно не только подать электронное заявление о выдаче сертификата или о распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме. Еще одна возможность, появившаяся недавно, - подача заявления на получение свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронном виде (в формате pdf).

Еще более доступными делает услуги ПФР мобильное приложение на платформах iOS и Android.