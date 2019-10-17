Более 7,7 тысяч сертификатов на маткапитал выдали за 9 месяцев в Кузбассе

Более 8 тысяч заявлений на получение сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК) приняли сотрудники территориальных органов ПФР по Кемеровской области за 9 месяцев 2019 г. За это же время 7760 кузбасских семей получили сертификат на руки.
Программа государственной поддержки семей, где после 2007 г. родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, в России действует уже более 10 лет. Только в Кузбассе она помогла 163519 семьям, которые уже воспользовались средствами МСК. Начиная с 2007 г. им выплачено 56,4 млрд. рублей.
Сейчас сумма МСК равна 453 026 рублям. Использовать его можно по нескольким направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты.
Все больше семей используют новое направление расходования материнского капитала: получение ежемесячных выплат. С начала года 822 обладательницы сертификата решили именно так использовать средства. А в целом с начала 2018 г., когда появилась возможность получать ежемесячные выплаты из МСК, Пенсионный фонд 1142 кузбасским семьям выплатил в общей сложности 93,9 млн. руб.
О том, куда можно направить средства материнского капитала, читайте на сайте ПФР в разделе
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