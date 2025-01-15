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Более 800 тонн рапса отгружено из Кузбасса в Калининград под контролем Россельхознадзора в праздничные дни января

В течение праздничных и выходных январских дней 2025 года специалисты Россельхознадзора в Кемерово оформили 12 фитосанитарных сертификатов на партии рапса.

833 т продукции высокого фитосанитарного риска предназначались для получателей в Калининграде.

Соответствие партий требованиям российского законодательства, а также требованиям безопасности Евразийского экономического союза и стран-импортеров подтверждено результатами исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении— Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Общество
kuzbassnews.ru
15/01/2025
Общество
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