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Более 90% годового плана по ремонту дорог выполнено в Кузбассе

В 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать около 170 км улиц и дорог областного и межмуниципального значения. Работы уже выполнены на 94%, идет приемка объектов и ввод в эксплуатацию, сообщает министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Одним из ключевых объектов стал ремонт дороги от въезда в Мариинск до деревни Листвянка Тисульского района — малой родине космонавта Алексея Леонова. Первую часть маршрута (участок Усть-Чебула — Дмитриевка протяженностью 7,8 км) дорожники отремонтировали по нацпроекту в 2019 году.

Работы продолжились на отрезке Дмитриевка — Усть-Серта в Чебулинском округе. Здесь большой транспортный поток, состоящий в том числе из транзитных грузовиков, которые едут в Красноярский край и Хакасию. В этом году подрядчики приведут в порядок 7,4 км дороги—самый проблемный участок всего маршрута. Гравийное покрытие заменят асфальтобетонным, состоящим из смеси высокой прочности. Это позволит увеличить срок службы дорожного полотна втрое — до 24 лет. Работы планируется завершить к середине октября 2020 года.

В 2021-2023 годах ремонт продолжится на участке Усть-Серта — Листвянка — Усть-Колба. В 2021 году отремонтируют 13 км, за последующие 2 года — еще 10,5 км. Всего за 5 лет на ремонт 39 км дороги Мариинск — Листвянка будет направлено около 1 млрд рублей.

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kuzbassnews.ru
05/10/2020
Общество
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