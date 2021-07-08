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Более двухсот кузбасских призывников отправились служить в Росгвардию

 В Кемеровской области завершился весенний призыв на службу в войска национальной гвардии России. Накануне более 70 призывников отправились для прохождения военной службы по призыву в город Москва.

 Всего в рамках весенней призывной кампании более двухсот кузбассовцев пополнят воинские части Росгвардии, большинство из них отправились в легендарную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Именно воинам-дзержинцам 24 июня 1945 года на историческом Параде Победы было предоставлено почетное право бросить знамена поверженной Германии к подножью Мавзолея.

 В подборе наиболее подготовленных кандидатов участвовали представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, в том числе военные психологи и специалисты по работе с личным составом.

 После прохождения службы по призыву отличившимся в лучшую сторону военнослужащим предложат вступить в ряды войск правопорядка Кузбасса.

Общество
kuzbassnews.ru
08/07/2021
Общество

Новости Кузбасса

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