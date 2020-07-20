Более двухсот кузбассовцев отправились служить по призыву в Росгвардию

15 июля завершилась весенняя призывная кампания. По ее итогам более двухсот призывников из Кемеровской области отправились для прохождения службы по призыву в воинские части Росгвардии. Кузбассовцы пополнят ряды войск правопорядка Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Волгоградской и Московской областей.

В подборе кандидатов участвовали представители Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу. Большую работу в популяризации службы проводят военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс». Спецназовцы рассказывают призывникам о задачах Росгвардии, знакомят с именами павших героев в борьбе с терроризмом.

После прохождения службы по призыву молодым людям предложат вступить в ряды подразделений региональной Росгвардии.