Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Более трех тысяч семей получили благотворительный уголь

В Кузбассе продолжается благотворительная акция по раздаче угля. По четыре тонны топлива уже получили 3 227 семей. В общей сложности в этом сезоне бесплатным углем будут обеспечены 9,5 тысяч нуждающихся. В рамках договоренности с правительством Кузбасса угольные компании предоставят для этого свыше 38 тысяч тонн.

В трех территориях Кузбасса отгрузка уже завершена: получили топливо семьи в Юрге, Осинниках и Топкинском округе. В Калтане из 109 семей уголь доставили уже в 74. В Новокузнецке акция стартовала на этой неделе. Благотворительный уголь получит 551 семья, для 81 бесплатное топливо уже доставлено.  

Акция проходит во всех муниципалитетах и продлится до конца сентября. Списки получателей формируют на основании заявлений, поданных в органы социальной защиты по месту жительства.                            

Напомним, право на получение данной меры поддержки в регионе предоставляется трем категориям:  пенсионерам, не имеющим федеральных или региональных льгот на приобретение топлива, с размером среднедушевого дохода не превышающим 150% прожиточного минимума; малоимущим семьям с детьми, не имеющим  федеральных или региональных льгот на  приобретение топлива, среднедушевой доход в которых – не более прожиточного минимума; малоимущим гражданам трудоспособного возраста, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с размером среднедушевого дохода семьи не больше прожиточного минимума.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
06/08/2021
Общество
Топ

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Больницу в Кемерове оштрафовали на 100 тысяч за повторную вспышку COVID-19
Суд признал учреждение виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2...
В Кузбассе пропал мужчина в белой спортивной кофте
В Кузбассе пропал без вести 39-летний Иван Васильевич Антюхин. О поисках мужчины объявили волонтёры...
В Кузбассе в 11 раз сократилась очередь в детские сады
За 1000 дней подготовки к 300-летию промышленного освоения региона в Кузбассе построено 19 новых...
В поликлинике Кемерова массово заболели терапевты и заведующие
Официальный ответ дали представители министерства здравоохранения Кузбасса. В период третьей волны...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus