Более трех тысяч семей получили благотворительный уголь

В Кузбассе продолжается благотворительная акция по раздаче угля. По четыре тонны топлива уже получили 3 227 семей. В общей сложности в этом сезоне бесплатным углем будут обеспечены 9,5 тысяч нуждающихся. В рамках договоренности с правительством Кузбасса угольные компании предоставят для этого свыше 38 тысяч тонн.



В трех территориях Кузбасса отгрузка уже завершена: получили топливо семьи в Юрге, Осинниках и Топкинском округе. В Калтане из 109 семей уголь доставили уже в 74. В Новокузнецке акция стартовала на этой неделе. Благотворительный уголь получит 551 семья, для 81 бесплатное топливо уже доставлено.



Акция проходит во всех муниципалитетах и продлится до конца сентября. Списки получателей формируют на основании заявлений, поданных в органы социальной защиты по месту жительства.



Напомним, право на получение данной меры поддержки в регионе предоставляется трем категориям: пенсионерам, не имеющим федеральных или региональных льгот на приобретение топлива, с размером среднедушевого дохода не превышающим 150% прожиточного минимума; малоимущим семьям с детьми, не имеющим федеральных или региональных льгот на приобретение топлива, среднедушевой доход в которых – не более прожиточного минимума; малоимущим гражданам трудоспособного возраста, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с размером среднедушевого дохода семьи не больше прожиточного минимума.