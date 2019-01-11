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Больше 112 тысяч человек посетили Таштагольский район в новогодние каникулы

На горнолыжный курорт «Шерегеш» приехали гости не только со всей страны – от Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы до Владивостока, Иркутска, Красноярска, Кызыла, но и из-за рубежа – из Испании, Италии, Великобритании, Германии, Туниса, Мексики.

С открытия сезона «Шерегеш-экспресс» выполнил уже 35 рейсов. Это почти 4 тыс. пассажиров.

Несмотря на довольно морозную погоду ежедневно на горе Зеленой отдыхали от 11 до 13 тыс. человек, максимальное число зафиксировано в Рождество.

Помимо горы Зеленой любители зимних видов спорта отдыхают на горе Туманной в губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда: 6 января зафиксировано пиковое число отдыхающих – 750 человек.

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kuzbassnews.ru
11/01/2019
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