Бойцы кемеровского ОМОН отработали беспарашютное десантирование с вертолета

Loading...
В пригороде Кемерова прошли занятия по десантно-штурмовой подготовке с личным составом ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.
В условиях, приближенных к боевым, бойцы отряда мобильного особого назначения выполнили действия по десантированию с вертолета Ми-8 на малой высоте и посадочным способом. За штурвалом воздушного судна находились опытные летчики авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Кемеровской области.
Высадка омоновцев происходила в полной боевой экипировке. На земле сотрудникам спецподразделения Росгвардии предстояло выполнить ряд учебных задач.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Полностью будет отключена холодная вода в Заводском и Новоильинском районах. А вот в Центральном...
|
Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне...
|
В Новокузнецке под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 817 человек. Такие данные на...
|
Четверо жителей Новокузнецкого района признаны виновными в похищении и незаконном удержании людей,...