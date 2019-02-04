Бывший директор «Новокузнецкого муниципального банка» виновен в злоупотреблении полномочиями

45-летний бывший директор ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

В сентябре 2013 года банк осужденного предоставил ООО «Калтанское» кредит на сумму 390 млн рублей, поручителем по кредитным обязательствам выступил лично директор организации. Уже через несколько месяцев предприятие частично выполнило обязательства по оплате кредита и возвратило 270 млн рублей заемных средств. Необходимо отметить, что кредит был обеспечен только личным обязательством директора предприятия, который был хорошим знакомым обвиняемого. Последний в интересах знакомого, без соблюдения необходимой процедуры: без заседания ссудной комиссии расторг договор личного поручительства директора ООО «Калтанское» перед банком.

Тем самым банк не смог взыскать образовавшуюся ссудную задолженность с поручителя и понес убытки в размере 120 млн рублей.

В 2017 году после расследования УФСБ России по Кемеровской области, материалы направлены в следственные органы. В тот момент директор банка уже проходил обвиняемым по уголовному делу о растрате более 3 млрд рублей сбережений вкладчиков банка. В рамках расследования уголовного дела проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, результаты которой показали движение денежных средств со счетов «Новокузнецкого муниципального банка». А также проведен ряд почерковедческих экспертиз, по результатам которых установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, путем сложения наказаний с приговором вынесенным за растрату 3 млрд рублей бывший директор «Новокузнецкого муниципального банка» осужден к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.