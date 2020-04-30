Бывший председатель совета директоров «Новокузнецкого муниципального банка» предстанет перед судом
Завершено расследование уголовного дела в отношение 66–летнего бывшего председателя совета директоров ОАО АКБ «Новокузнецкого муниципального банка», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
По версии следствия, в период с декабря 2012-го по декабрь 2013 года обвиняемый, являясь директором строительной организации и председателем совета директоров «Новокузнецкого муниципального банка», попросил сына, который был директором данного банка, выступить гарантом по кредитным обязательствам его фирмы.
Когда компания перестала выполнять финансовые обязательства, кредиторы в счет полученных банковских гарантий списали денежные средства в общей сложности на сумму более 3 млрд. рублей со счетов «Новокузнецкого муниципального банка».
В результате вкладчики не смогли воспользоваться своими деньгами, находящимися на счетах в банке, после чего они обратились с заявлением в следственные органы. Обвиняемый с места преступления скрылся, покинув территорию области. Ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года мужчина был задержан в Москве и доставлен в Кемеровскую область, со следствием он не сотрудничал, вину не признал.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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