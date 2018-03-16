Цех переработки молока открылся в Промышленновском районе

Предприниматель Иван Балбин организовал на средства областного гранта в размере 10,6 млн рублей, а также собственные средства в селе Тарасово Промышленновского района цех переработки молока.
Благодаря инвестициям была смонтирована линия для переработки молока. Мощность модуля составляет 4 тонны сырья в сутки. Планируется производить в день одну тонну бутилированного пастеризованного молока, 200 кг сметаны, 90 кг творога, 10 кг сливочного масла (ГОСТ). Сырье будет поставляться с местной молочно-товарной фермы.
Открытие цеха позволило создать 10 новых рабочих мест.
16/03/2018
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