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Центральная улица Калтана дождалась своего капитального ремонта

В начале этого года более 9 000 голосов отдали калтанцы на сайте моногорода.рф за реконструкцию дорожного полотна на улице Комсомольская. Настало время и еще одно мероприятие из программы «5 шагов благоустройства» воплощается в жизнь.

На сегодняшний день уже ведется демонтаж дорожного полотна. Объем работ запланирован достаточно большой: дорога от церкви до кольца на въезде в г. Калтан протяженностью более 2,5 км. На ремонт из местного бюджета направлено 42 млн. рублей.

По словам первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ Л.А. Шайхелисламовой, ремонт будет выполняться на протяжении месяца, планируется закончить его к 10-12 сентября, но многое зависит от погодных условий.

Также планируется провести ремонт дороги по ул. Омская, ее протяженность составляет 2,3 км.

Всего на реконструкцию двух центральных дорог округа выделено 57 млн руб.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
10/08/2017
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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