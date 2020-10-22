Cергей Цивилев сообщил о том, что заболел и имеет характерные для коронавируса симптомы

Житель Кузбасса встретил в лесу двух медвежат Автор рассказал, что встретился с медвежатами 19 октября, когда вечером прогуливался по лесу с...

В Кузбассе ГИБДД проведёт массовые проверки водителей В целях безопасности будут задействованы дополнительные наряды ГИБДД и других служб полиции. Как...

Пациент с голым задом в коронавирусном госпитале возмутил жителей Кузбасса Инцидент произошёл в Анжеро-Судженске; видео набрало сотни возмущённых комментариев в соцсетях. В...