Cергей Цивилев сообщил о том, что заболел и имеет характерные для коронавируса симптомы

Губернатор Цивилев сообщил, что заболел вместе с супругой, при этом у Анны Евгеньевны положительный тест.
Симптомы у Сергея Цивилева характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк. В настоящий момент, они вместе с женой, самоизолировались, и проходят лечение на дому.
"Я продолжаю работать дистанционно, - сообщил губернатор. - Основная задача правительства в настоящее время — нормальное функционирование системы здравоохранения. Для этого необходимо снять лишнюю нагрузку с врачей, чтобы они могли сконцентрироваться на оказании помощи пациентам. Второй не менее важный вопрос, решением которого мы также занимаемся, — обеспечение региона необходимыми медпрепаратами."
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