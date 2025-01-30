Час классики «Чехова любим! Чехова знаем!» прошел в селе Новопокровка Тяжинского округа

Очередную встречу участники клуба «Я – молодой!» посвятили 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. В библиотеке ребята узнали много нового из жизни великого писателя, вспомнили и зачитали отрывки из любимых произведений, и даже совершили виртуальную экскурсию по чеховским местам.

Затем юные любители чтения приняли участие в интеллектуально-познавательной чеховской викторине, по вопросам связанным с жизнью и творчеством Антона Павловича. Также присутствующие инсценировали сценку по произведению Чехова «Ванька», которая никого не оставила равнодушным.

Фото: Тяжинская централизованная библиотечная система