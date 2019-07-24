Чаще всего в Пенсионный фонд обращаются жители Кузбасса в возрасте от 60 до 80 лет

За истекшие полгода в Кузбассе личную консультацию ПФР получили 73,5 тысяч человек. Они обращались как в Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, так и в территориальные органы ПФР.

В ОПФР по Кемеровской области 5349 человек направили письменные обращения. Из них 816 направлены в электронном виде через онлайн-приемную фонда. По телефону горячей линии специалисты Отделения дали 1169 консультаций, приняли в ходе личного приема 112 граждан.

В территориальные органы поступило 4099 письменных обращения, на телефоны горячей линии обратились и получили консультации 11099 человек, получили консультации в ходе личного приема 51641 житель области.

Вопросы, интересующие кузбассовцев, чаще всего касались правильности установленного размера пенсии и возможности его увеличения, установления досрочной страховой пенсии.

Большинство обращений поступало от кузбассовцев 60-80 лет.

Напомним, что жители региона имеют право беспрепятственно обращаться в территориальный орган ПФР либо в Отделение ПФР по Кемеровской области лично или письменно. Услуги Пенсионного фонда абсолютно бесплатны. Каждое обращение принимается в работу и в соответствующие сроки на указанный в запросе адрес заявителя (почтовый, электронный) высылается ответ.

Удобнее всего при обращении использовать онлайн-приемную на сайте ПФР. Необходимо обратиться в раздел «Электронные услуги» и кликнуть на сервис «Направить обращение». В открывшейся странице перейти по ссылке «Гражданам, проживающим на территории Российской Федерации», и выбрать из списка получателя обращения (ОПФР по Кемеровской области). Далее, заполнив все поля, отмеченные звездочкой, напечатать обращение в соответствующей форме.

Сервис позволяет к сообщению прикрепить документы в электронном виде и выбрать, в какое именно подразделение Пенсионного фонда Кузбасса должно быть направленно обращение.