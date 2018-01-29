Часть автодороги в Кузбассе перекрыта из-за подтопления родниковыми водами

На участке автомобильной дороги «Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск – Новокузнецк» приостановлено движение. Причиной ограничения стало подтопление участка транспортной развязки родниковыми водами.
Движение закрыто со стороны поселка Степной в сторону города Белово и со стороны города Новокузнецк в поселок Степной. Объезд закрытого участка возможен через транспортные развязки на 43 и 66 км автомобильной дороги «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк».
Ожидается, что движение будет восстановлено после повышения температуры воздуха.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Стоимость комплекса, расположившегося на площади в 10,3 га, составляет 23 миллиона рублей.
|
Сотрудники кузбасского Ростехнадзора с результатами проверки обратились в суд, который обязал...
|
На просьбу вернуть телефон, женщина несколько раз ударила мужа ножом, отчего тот скончался.
|
Пожар в кемеровском районе Пионер случился в ночь на понедельник, 29 января. Здесь на Фестивальной...